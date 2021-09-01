5 лет тюрьмы за выстрел в упор: суд вынес приговор майору ВСУ, который убил солдата за пост в Instagram

Красноармейский районный суд Донецкой области вынес приговор экс-начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику за умышленное убийство своего подчиненного, солдата Олега Томашука.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 27 августа.



Весной 2017 года военнослужащий Олег Томашук начал снимать видео на телефон в месте, где дислоцировались украинские военные. Затем военнослужащий выложил фото и видео в Instagram. Затем ему звонили и писали и благодарили, что он «сдал свои позиции».



Позже в сети начали появляться посты и видео о том, что украинский военнослужащий якобы рассекретил положение позиций ВСУ. Информация дошла до высшего руководства и, как сообщает сам Винник, ему позвонил помощник начальника штаба ООС и устно выругал за инцидент.



Майор вызвал четверых военных, которые приезжали на позиции в Авдеевку, к себе в кабинет и включил им на телефоне видео, которое уже было распространено на российском ресурсе и активно комментировалось. Тимощук раскаялся в случившемся. После этого Винник взял пистолет, перезарядил перед лицом солдата и выстрелил ему в голову. Рана оказалась смертельной. По воспоминаниям свидетелей, перед смертью Томашук только успел сказать: «Не надо, пожалуйста».



В суде Винник признал, что солдат погиб из-за него, но не соглашался с квалификацией, убеждая, что не хотел убивать и это произошло непреднамеренно. Он описал, что во время общения с пострадавшим у него перед глазами предстала ужасная картина артиллерийского удара из его воспоминаний. Тогда он получил контузию, а артобстрел произошел якобы также из-за фотографирования позиций безответственными военнослужащими. Как заряжал пистолет он якобы не помнит.



В ходе расследования проведено амбулаторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, а через 4 месяца — стационарную экспертизу. Согласно заключению амбулаторной экспертизы, майор в момент преступления находился в состоянии временного расстройства душевной деятельности. По психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.



Вместе с тем, стационарная экспертиза установила, что обвиняемый мог осознавать свои действия, хотя и находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, что существенно влияло на сознание и поведение — это идентично физиологическому аффекту.



Суд отдал предпочтение выводу стационарной экспертизы, так как это исследование более комплексное и учел как смягчающие обстоятельства искреннее раскаяние в совершении преступления. Кроме того, по версии суда, такое эмоциональное возбуждение у обвиняемого возникло в ответ на реальную угрозу его жизни и его подчиненных из-за действий Томашука.



В день вынесения приговора майор все еще не возместил отцу убитого материальный ущерб. Но суд считает, что возмещение вреда может только дополнительно указывать и подтверждать факт искреннего раскаяния, но не является главным условием для его доказательства. В итоге суд назначил наказание ниже, чем предусмотрено законом за данное преступление — 5 лет лишения свободы. Приговор еще может быть обжалован в течение 30 дней. Гражданский иск отца убитого бойца суд удовлетворил наполовину, присудив взыскать с обвиняемого 150 тысяч гривен компенсации.

В 2017 году майор Виталий Винник содержался под стражей около 7 месяцев, после чего суд отдал его на поруки военнослужащим воинской части А2167. Период предварительного заключения ему будет засчитан как день за два, то есть, он уже отбыл 1 год и 2 месяца своего наказания.