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Зеленский попросит Байдена оценить несоблюдение Россией договоренностей по Донбассу — советник ОП

01 сентября 2021, 20:04

Зеленский попросит Байдена оценить несоблюдение Россией договоренностей по Донбассу — советник ОП

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена украинский президент может попросить американского коллегу дать оценку ситуации на Донбассе, исходя из того, что именно Россия не соблюдает договоренностей.

Об этом на канале «Украина 24» сказал советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

«Как мне кажется, темы на переговорах будут рассматриваться следующим образом. Первое — Россия не выполняет минские и нормандские договоренности, подрывает их прямо, а также парижские договоренности уже с президентом Зеленским. Второе — именно это невыполнение не дает установить мир на Донбассе, как это прописано во всех документах минского и нормандского форматов. Россияне откровенно это саботируют. Видимо, президент Зеленский попросит США предоставить соответствующую совместную оценку таким действиям России», — сказал спикер.

Арестович допустил, что Зеленский поставит вопрос введения в переговоры по Донбассу дополнительного посредника, «веса которого хватит», чтобы заставить Россию соблюдать договоренности.

«Зеленский, скорее всего, скажет, что только новый или дополнительный посредник, веса которого в мире хватит на то, чтобы заставить Россию пойти по крайней мере на выполнение части этих соглашений, например, в гуманитарной сфере и сфере безопасности, должен быть подключен к нормандскому формату в том или ином виде. Или нужно придумать новый формат. Рассматриваются различные форматы. Посмотрим, о чем договорятся президенты», — сказал Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд высокопоставленных чиновников страны находятся с визитов в Соединенных Штатах Америки.

Во время своего визита Зеленский заявил, что рассматривает несколько моделей привлечения США в Нормандский формат.

Сейчас в Нормандский формат входят Украина, Германия, Франция и Россиия. Последний саммит на уровне лидеров четырех стран состояся в декабре 2019 года в Париже.

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