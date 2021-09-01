ТКГ провела внеочередное заседание в связи обострением на Донбассе

Сегодня состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Предметом встречи стало обострение ситуации в зоне конфликта, сообщает украинская делегация в ТКГ.



Как отмечается, стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы незаконными вооруженными формированиями района Авдеевки и работу координационного механизма для предупреждения таких нарушений.



«Позиция украинской делегации, которая заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня, нашла свое практическое подтверждение», – подчеркивают в украинской делегации.



Украина потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению.