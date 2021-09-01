Расизм, антисемитизм и нетерпимость в современной Украине не имеют ни единого шанса — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон заявил, что идеология расизма, антисемитизма и нетерпимости в современной Украине не имеет ни единого шанса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире, в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше, чем ноль. Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше, чем ни одного шанса», — заявил Зеленский, выступая перед лидерами еврейских организаций в Музее Холокоста в Вашингтоне.

Также, по его словам Зеленского, «у народа Украины, который пережил на своей земле "Бабий Яр", не может быть "зародышей" антисемитизма и нацизма на генетическом уровне». Как контраргумент против российской пропаганды, которая «называет украинцев нацистами или антисемитами» Владимир Зеленский привел в пример свое избрание президентом.

«Сегодня Украина возводит государство в условиях войны. Про это нельзя забывать и это невозможно не замечать. Нельзя думать о том, что это касается только Украины, что это касается отношении Украины и России, что Донбасс и Крым — это чья-то чужая проблема. Не будьте безразличными к войне на Донбассе, к оккупации Крыма, к Украине», — сказал президент.



Зеленский также передал Музею Холокоста в Вашингтоне оцифрованные копии 43 писем на идише из коллекции «Непрочитанные письма 1943 года».

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд высокопоставленных чиновников страны находятся с визитов в Соединенных Штатах Америки.