Кабмин повысил стипендии: Кому и на сколько

Сегодня Кабинет министров принял решение о повышении стипендий студентов высшего, профессионального предвысшего образования в более чем в 1,5 раза, профтехобразования – более чем в 2,5 раза.
Как уточнили в министерстве образования и науки Украины, стипендии в повышенном размере начнут выплачиваться с 1 января 2022 года.
Размер минимальной обычной академической стипендии увеличится:
Также увеличиваются размеры академической стипендии президента Украины, именных и академических стипендий, учрежденных Кабинетом министров Украины, стипендии президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. Теперь размеры этих стипендий будут составлять от 2500 до 4400 грн в месяц.
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