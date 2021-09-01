Кабмин повысил стипендии: Кому и на сколько

Сегодня Кабинет министров принял решение о повышении стипендий студентов высшего, профессионального предвысшего образования в более чем в 1,5 раза, профтехобразования – более чем в 2,5 раза.



Как уточнили в министерстве образования и науки Украины, стипендии в повышенном размере начнут выплачиваться с 1 января 2022 года.



Размер минимальной обычной академической стипендии увеличится:

для учащихся учреждений профтехобразования – с 490 до 1250 грн в месяц;

для студентов учреждений профессионального предвысшего образования, получающих образовательно-квалификационный уровень «младший специалист», образовательно-профессиональную степень «профессиональный младший бакалавр», образовательную степень «бакалавр», увеличится с 980 до 1510 грн в месяц. Для тех, кому устанавливаются повышенные академические стипендии, – с 1250 до 1930 грн в месяц;

для студентов вузов, научных учреждений, которые получают образовательно-профессиональную степень «младший бакалавр», образовательные степени «бакалавр», «специалист» или «магистр», увеличивается с 1300 до 2000 грн в месяц. Для тех, кому устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, – с 1660 до 2550 грн в месяц.

Также увеличиваются размеры академической стипендии президента Украины, именных и академических стипендий, учрежденных Кабинетом министров Украины, стипендии президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. Теперь размеры этих стипендий будут составлять от 2500 до 4400 грн в месяц.