Украинская сторона передала Байдену список пленных на Донбассе, в Крыму и РФ

Украинская делегация передала администрации президента США Джо Байдена список из примерно 450 узников, которые находятся на оккупированной части Донбасса, в Крыму и непосредственно в России.



Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.



Зеленский попросил Байдена поспособствовать освобождению этих людей.



Встреча лидеров США и Украины началась в 21:00 по киевскому времени в Белом доме и продлится примерно два с половиной часа. Как ожидается, переговоры пройдут как в двустороннем формате, так и при участии делегаций.