Партнерство между Украиной и США крепко как никогда и будет становиться еще крепче — Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет усиливаться.

«Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия Независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче», — заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе.

«Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной», — подчеркнул президент США.

В 21:00 по киевскому времени в Белом доме начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Встреча продлится примерно два с половиной часа. Как ожидается, переговоры пройдут как в двустороннем формате, так и при участии делегаций.



Владимир Зеленский в своем Твиттер написал, что речь будет идти об энергетической безопасности и обновлении стратегического партнерства Украины и США. В свою очередь президент Байден написал, что поддерживает суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины.