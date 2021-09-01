По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 139 новых случаев COVID-19 и 5 летальных случаев. С начала пандемии коронавирус зафиксировали у 93 827 человек, из которых 89 983 выздоровели, 2479 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области за сутки — 549 случаев коронавируса, 5 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 56 885 заболевших: 45 581 человек выздоровел, летальных случаев — 4 099.



В Луганской ОГА сообщили о 115 новых случаях ковида. От осложнений умерли еще четверо больных. Всего COVID-19 подтвержден у 28 563 человек: 26 591 пациент выздоровел, 1012 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 21 новый случай инфицирования коронавирусом, 16 человек умерли от осложнений. За все время пандемии в группировке «ЛНР» признают 8950 заболевших: 7224 пациента выздоровели, а 903 — умерли.



Политика



Украина рассматривает несколько моделей по привлечению США к участию в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский. 1 сентября в Вашингтоне проходят переговоры президентов обеих стран.



Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы провела внеочередное заседание 1 сентября в связи с обострением ситуации в зоне конфликта.



Украинская делегация передала администрации президента США Джо Байдена список из примерно 450 узников, которые находятся на оккупированной части Донбасса, в Крыму и непосредственно в России.



Канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом с должности в 2021 году попытается организовать саммит лидеров стран Нормандского формата. Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.



Боевые действия



СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении 10-летнего мальчика и 7-летней девочки в оккупированной Горловке Донецкой области во время обстрела 28 августа.



Общество



Торжественные линейки в школах на подконтрольной группировке «ДНР» территории начались с гимна России.



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