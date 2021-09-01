США поддерживают усилия Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

США поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и подтверждают полную поддержку международных усилий, направленных на урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом сообщается в совместном заявлении Украины и США.



«Агрессия России, включая войну на востоке Украины и захват Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок», — сказано в сообщении.



Как написано в заявлении, США не признают российскую попытку аннексии Крыма. Кроме того, Американская администрация поприветствовала дипломатические усилия Украины по установлению мира на Донбассе и возврату оккупированных территорий. В частности, США поддерживают создание Украиной Крымской платформы.



«Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны», — говорится в заявлении.

В 21:00 по киевскому времени в Белом доме начались переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Встреча продлится примерно два с половиной часа. Как ожидается, переговоры пройдут как в двустороннем формате, так и при участии делегаций.



Владимир Зеленский в своем Твиттер написал, что речь будет идти об энергетической безопасности и обновлении стратегического партнерства Украины и США. В свою очередь президент Байден написал, что поддерживает суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины.