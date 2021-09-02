Боевики сегодня ранили военнослужащего на Донбассе

С полуночи и по состоянию на 7:00 2 сентября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате этого один военный получил ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС.
Под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции ООС вблизи Золотого-3.
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
ВСУ открывали ответный огонь.
За прошедшие сутки, 1 сентября, на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима «тишины». Один военнослужащий получил ранения.
Обстрелы пришлись на окрестности Золотого-3, Золотого-4, Авдеевки, Новозвановки, Причепиловки, Широкино, Песок и Новолуганского.
Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ВСУ стреляли в ответ.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.