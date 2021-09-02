Боевики сегодня ранили военнослужащего на Донбассе

С полуночи и по состоянию на 7:00 2 сентября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате этого один военный получил ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС.



Под огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции ООС вблизи Золотого-3.



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



ВСУ открывали ответный огонь.



За прошедшие сутки, 1 сентября, на Донбассе было зафиксировано 12 нарушений режима «тишины». Один военнослужащий получил ранения.



Обстрелы пришлись на окрестности Золотого-3, Золотого-4, Авдеевки, Новозвановки, Причепиловки, Широкино, Песок и Новолуганского.



Боевики стреляли из минометов 82-го и 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. ВСУ стреляли в ответ.



Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.



В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.