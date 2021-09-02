«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 1 сентября, в отдельных районах Луганской области 13 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, выявлено 283 новых случая инфицирования коронавирусом.



За все время пандемии там признают 9233 заболевших COVID-19. Из них 7328 пациентов выздоровели, а 916 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За среду, 1 сентября, в Украине выявили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом, что на 402 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 889 пациентов, а 44 человека умерли.