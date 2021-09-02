«ДНР»: Пожар произошел в заповеднике «Хомутовская степь»

Пожар на территории биосферного резервата «Хомутовская степь — Меотида» 1 сентября уничтожил траву на площади в 25 гектаров. Об этом сегодня сообщили в «МЧС» группировки «ДНР».



Отмечается, что в тушении спасателям помогали сотрудники заповедника. В общей сложности было задействовано пять единиц спецтехники и два десятка человек.



«Хомутовская степь — Меотида» находится в пределах Новоазовского района на неподконтрольной Украине части Донецкой области. Площадь заповедника — около 18 тысяч гектаров, из них 7 746 гектаров приходятся на акваторию Азовского моря. Флора насчитывает более 600 видов растений, в том числе уникальных, которые занесены в Красную книгу. Также там обитают десятки видов млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, рыб и более 1500 видов насекомых.

30 августа в результате пожара в ландшафтном парке «Донецкий Кряж» было уничтожено 90 гектаров леса.