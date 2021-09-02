На Донбассе выявили 214 новых случаев ковида

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировано 100 новых случаев COVID-19 и один летальный случай. Об этом следует из данных СНБО.



С начала пандемии там зафиксировали коронавирус у 93 927 человек, из которых 89 990 пациентов выздоровели, 2480 — умерли.



В Луганской области без учета оккупированной территории за сутки подтвердили 114 случаев ковида. Один заболевший ранее умер.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 677 человек. Из них 26 617 пациентов выздоровели, 1013 — умерли.

За среду, 1 сентября, в Украине выявили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом, что на 402 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 889 пациентов, а 44 человека умерли.