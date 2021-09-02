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СБУ разоблачила в Киеве рекламщиков Захарченко и Аксенова

02 сентября 2021, 12:16

СБУ разоблачила в Киеве рекламщиков Захарченко и Аксенова

СБУ разоблачила в Киеве рекламное агентство, которое разрабатывало информационные кампании для оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что фирма работает с 2014 года. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ. В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

В архивах агентства СБУ изъяла продукцию с надписями «Харьковская республика», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» и другие. Агентство также готовило серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия","Весна победой нашей. Крым Единая Россия","Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", «Прорва любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.

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