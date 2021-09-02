«ДНР»: 480 заболевших и 25 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 1 сентября, выявили 480 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 354 ранее заболевших, а от осложнений умерли 25 человек.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 57 365 заболевших COVID-19. Из них 45 935 человек выздоровел, а умерли 4 124 человек.



Продолжают болеть 7 306 пациентов.



Также за сутки выявлено 189 заболевших пневмониями, из которых госпитализированы 138 пациентов. Всего на лечении находится 2 564 пациента с пневмониями, из них 909 находятся на кислородной поддержке (+68 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.