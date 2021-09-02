В Мариуполе планируют построить медицинский центр европейского уровня

Проект строительства медицинского центра в Мариуполе. Фото: mariupolrada.gov.ua

В Мариуполе построят региональный медицинский центр, который будет предоставлять медицинские услуги европейского уровня. Меморандум о строительстве центра город подписал с министерством здравоохранения Украины. Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба горсовета.



По его словам, центр будет включать клинику 3-го уровня высокоспециализированной медицинской помощи, университет с исследовательской базой и студенческий кампус.

Бойченко отметил, что региональный медицинский центр сможет обслуживать более 1 млн жителей Мариупольской громады и Приазовья. Ежегодно больница сможет принимать 100 тысяч пациентов.



Планируется, что в многопрофильной клинике будут работать специалисты в сферах лечения онкологии, гематологии, эндокринологии, маммологии, нейрохирургии, кардио и сосудистой хирургии, а также здесь будут проводиться операции по трансплантологии.



По мнению мэра, это будет способствовать привлечению лучших специалистов со всей страны и развитию медицинского туризма.

«Мы изучаем лучшие практики, которые есть в мире, и готовы их применить в нашем городе. В медицинском центре будут проводить сложные операции, за которыми сейчас едут в Турцию или Италию», – сказал Вадим Бойченко.



Он добавил, что строительство медцентра предусмотрено в меморандуме, который в марте текущего года горсовет Мариуполя подписал с министерством здравоохранения Украины.