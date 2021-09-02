Резников выступил за предоставление Украине американских оборонительных средств ПВО

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США могут предоставить Украине техническую помощь в виде систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в интервью «Лига.net».



Он подчеркнул, что Украина сейчас имеет достаточно сильную и мощную сухопутную армию, которая по количественному и по качественному составу является одной из лучших в Европе.



«Такого опыта вооруженного сопротивления российской агрессии нет ни у одной европейской армии. Натовские войска – и те не имеют такого опыта. Реально у нас 400 000 ветеранов прошли через российско-украинскую войну. Вдумайтесь в цифру. Это все люди с боевым опытом. И нашей армией образца 2021 года можно гордиться», – сказал Резников.



В то же время, по его словам, было упущено время по авиации и по противовоздушной обороне, и сейчас этого Украине не хватает.



«Сегодня у США – современные передовые технологии, в том числе ПВО. Это особенно важно с учетом угрозы из Крыма. Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, абсолютно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане разных средств ПВО», – отметил вице-премьер.



Он добавил, что возможно расширить присутствие американских военных в Украине, согласно существующей законодательной базе. В частности, для обучения украинских военных, тренировок, организации.



«На параде ко Дню независимости по Крещатику прошли военные с американским, британским, шведским, грузинским, литовским флагами. Все они – реальные военные, которые на законных основаниях находятся в Украине. На тренировочных полигонах, передают нам свой опыт. Поэтому никаких юридических преград для увеличения присутствия военных США я не вижу», – заключил Резников.

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