Агент боевиков предстанет перед судом в Краматорске

В суд направлен обвинительный акт в отношении 45-летнего жителя Краматорска, который фотографировал позиции ВСУ и передавал разведданные данные боевикам. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



По данным следствия, через один из мессенджеров мужчина передавал представителям группировки «ДНР» разведданные о позициях ВСУ, перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС. В частности, он снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ.



В ходе обыска по месту жительства обвиняемого изъяты мобильный телефон, наручники, огнестрельное оружие, патроны к пистолету и автомату.



Мужчину подозревают в содействии террористической организации и хранении, приобретении огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК).



Дело будет рассматривать Краматорский городской суд.