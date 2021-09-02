Восстановленный мост в Славянске откроют в середине октября – Кириленко

Работы во восстановлению и реконструкции моста в городе Славянске через реку Казенный Торец выполнены уже на 85%. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август.



«В середине октября, мы надеемся, что будет уже запущено движение транспорта по мосту», – сказал Кириленко.



По его словам, вводить мост в эксплуатацию будут с учетом недостатков, выявленных при его восстановлении, а также замечаний, которые были по проекту.

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигал 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Как выяснилось, еще в 2017 году горсовет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов в городе, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.



Средства на ремонт аварийного моста в Славянске выделили из областного бюджета Донетчины.