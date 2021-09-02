Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь, ранен украинский военный

С начала суток 2 сентября со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции НВФ обстреляли неподалеку Золотого-3 из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В районе Новомихайловки боевики совершили обстрел из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки применили артиллерию калибра 100-мм.



В результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранения. Он находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.



«В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения», – добавили в штабе.



Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.