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Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь, ранен украинский военный

02 сентября 2021, 18:23

Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь, ранен украинский военный

С начала суток 2 сентября со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинские позиции НВФ обстреляли неподалеку Золотого-3 из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки боевики совершили обстрел из минометов 120-го калибра, а у Красногоровки применили артиллерию калибра 100-мм.

В результате обстрелов боевиков один украинский военный получил ранения. Он находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

«В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения», – добавили в штабе.

Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

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