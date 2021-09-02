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На Луганщине начальника отдела полиции поймали на вымогательстве и взятках

02 сентября 2021, 20:58

На Луганщине начальника отдела полиции поймали на вымогательстве и взятках

Начальника отдела одного из отделов полиции Старобельского райуправления ГУНП в Луганской области и его подчиненного разоблачили на вымогательстве и получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, правоохранители требовали взятку от мужчины, которого задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За неправомерную выгоду они пообещали не составлять протокол об административном правонарушении.

Кроме того, эти полицейские, узнав, что мужчина занимается продажей горюче-смазочных материалов, требовали от него ежемесячное «вознаграждение» в размере 1500 гривен. Взамен обещали не препятствовать его хозяйственной деятельности.

«В период августа-сентября 2021 года задокументировано два факта получения полицейскими 11 000 гривен. Во время передачи второй части неправомерной выгоды 1 сентября они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас обоим правоохранителям сообщено о подозрении. Решается вопрос о применении к ним мер в виде содержания под стражей», – сообщили в прокуратуре.

Следствие устанавливает и другие возможные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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