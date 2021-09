«Украина заинтересована в расширении присутствия Applе в стране» — Зеленский встретился с гендиректором компании Куком

Президент Украины Владимир Зеленский в Купертино штата Калифорния встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.



«Рад встрече с Тимом Куком, который управляет компанией, вдохновляющей всех сторонников оцифровки во всем мире. Украина уже является глобальным IТ-центром. Мы заинтересованы в расширении присутствия Applе в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал Зеленский.

Glad to meet @tim_cook who runs a company that inspires all supporters of digitization around the world. Ukraine is already a global IT hub. We are interested in expanding @Apple's presence in Ukraine and implementing new ambitious joint projects. pic.twitter.com/eTMjLl9gJ5