Штаб ООС не зафиксировал обстрелов сегодня на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



За прошедшие сутки, 2 сентября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Один украинский военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии здоровья.



Подчеркивается, что огонь велся в районе Золотого-3, Новомихайловки, Красногоровки и Новотошковского.



В штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ «из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения».



В группировке «ДНР» заявили, что 2 сентября под обстрел попали ее позиции у Луганского.



Группировка «ЛНР» утверждает, что под огонь попали позиции у Голубовского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 1 сентября 2021-го зафиксировала не менее 53 768 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.