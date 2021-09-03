Зеленский считает, что с годами в отношениях с Россией будет позитивный результат

Президент Владимир Зеленский считает, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будет «позитивный результат». Об этом он сказал в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США.



Зеленский подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика РФ отличается от украинской госполитики и направлена на то, «чтобы что-то забрать, а не дать».



«Я думаю, что с годами все поменяется. <...> Считаю, что мы все равно — соседи, и будет позитивный результат», — сказал он в выступлении, видеозапись которого опубликовал телеканал «Дом».



Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации на Донбассе. «Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ, мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы то с удовольствием хотим [войну] закончить», — сказал президент.

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