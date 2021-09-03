«ДНР»: 346 заболевших и 33 смерти от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 2 сентября, выявили 346 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 275 ранее заболевших, а от осложнений умерли 33 человека.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 57 711 заболевших COVID-19. Из них 46 210 человек выздоровели, а умерли 4 157 человек.



Продолжают болеть 7 344 пациента.



Также за сутки выявлено 164 заболевших пневмониями, из которых госпитализированы 126 пациентов. Всего на лечении находится 2 596 пациентов с пневмониями, из них 921 находится на кислородной поддержке (+76 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.