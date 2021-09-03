«ЛНР» отменила ковидные ограничения на День Луганска

Группировка «ЛНР» приостановила действие антикоронавирусных ограничений в отмечаемый в этом году 11 сентября День города Луганска. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.
Бумага на один день отменяет «режим повышенной готовности».
Так называемый режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года для недопущения распространения COVID-19. В частности, этот режим предполагает запрет массовых мероприятий, устанавливает режим работы предприятий, учреждений и так далее.
Ковидные ограничения отменяются на фоне роста заболеваемоти. В конце августа в «ЛНР» заявили об увеличении количества больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.
День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.
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