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«ЛНР» отменила ковидные ограничения на День Луганска

03 сентября 2021, 13:05

«ЛНР» отменила ковидные ограничения на День Луганска

Группировка «ЛНР» приостановила действие антикоронавирусных ограничений в отмечаемый в этом году 11 сентября День города Луганска. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

Бумага на один день отменяет «режим повышенной готовности».

Так называемый режим повышенной готовности был введен в марте 2020 года для недопущения распространения COVID-19. В частности, этот режим предполагает запрет массовых мероприятий, устанавливает режим работы предприятий, учреждений и так далее.

Ковидные ограничения отменяются на фоне роста заболеваемоти. В конце августа в «ЛНР» заявили об увеличении количества больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.

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