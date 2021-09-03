В Луганской области еще 90 человек заболели ковидом

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 90 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Северодонецка – 27, Лисичанска – 14, Станицы Луганской – восемь, Рубежного – семь, Кременной и Старобельска – по шесть, Белокуракино, Марковки и Попасной – по четыре, Новоайдара и Сватово – по три, Мелового и Троицка – по два.



Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.



За все время падемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 767 человек. Из них выздоровели – 26 674, умерли – 1 013.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 16,7 (при пороговом уровне 60).