Первому главе «МГБ ДНР» объявили о подозрении в преступлениях против Украины

Прокуратура заочно сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшему «министру госбезопасности ДНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2014 года по март 2015 года 43-летний житель Одессы, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, занимал «должность» «министра государственной безопасности ДНР».



«В его обязанности входило выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности спецслужб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение ущерба безопасности так называемой "ДНР", ведение внешней разведки с территории, находящейся под контролем участников НВФ РФ. Также злоумышленник проводил мероприятия по поддержке мобилизационной готовности боевиков, а также выявлению проукраински настроенных граждан», – рассказали в прокуратуре.



Кроме этого, подозреваемого считают ответственным за функционирование на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке так называемой «базы МГБ», известной как тюрьма «Изоляция». На ее территории незаконно, нарушая законы и обычаи войны, удерживали гражданских лиц и военнослужащих ВСУ.



Согласно указанным прокуратурой данным, речь идет об Андрее Пинчуке, который стал первым «министром госбезопасности ДНР». До событий на Донбассе он работал в спецслужбах Приднестровья, участвовал в оккупации РФ Крыма. Пинчук является одним из лидеров созданного в России «Союза добровольцев Донбасса».