Уволен прокурор Донецкой области

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов уволен с должности по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб, сообщает «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.



«Комиссией по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором проступка было принято решение об увольнении Евгения Белоусова с должности руководителя Донецкой областной прокуратуры в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», – уточнили в пресс-службе.



По данным Офиса генпрокурора, Евгений Белоусов уволен 1 сентября 2021 года.



О сроках назначения нового прокурора пока неизвестно.