Чернобыльцам пересчитали пенсии: Кому и на сколько повысили выплаты

Лицам с инвалидностью, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, провели перерасчет пенсий, сообщает Департамент социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации.



Пенсии были повышены с 1 июля согласно принятым Верховной Радой изменениям в закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы».



«Правительством принято постановление о приведении в соответствие Порядка исчисления пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины, с изменениями, которые внесены в указанный закон», – говорится в сообщении.



После перерасчета с 1 июля 2021 года минимальные размеры пенсий для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, составляют:

для I группы инвалидности – 6000 гривен;

для II группы инвалидности – 4800 гривен;

для III группы инвалидности – 3700 гривен;

для детей с инвалидностью – 3700 гривен.

Как уточняется, в Донецкой области перерасчет пенсий получили 35,9 тысяч человек, средний размер повышения пенсий составил 2 337 гривен 16 копеек.

Верховная Рада на заседании 29 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №4555 о повышении пенсий чернобыльцам. Закон предусматривает, что всем участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые получили при этом инвалидность, будет выплачиваться государственная пенсия в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.