В Краматорске откроется еще один центр массовой вакцинации от COVID-19

В Краматорске открывается второй центр массовой вакцинации от коронавируса.



Как сообщает пресс-служба горсовета, с 6 сентября центр вакцинации начнет работу в помещении «Эпицентра» по ул. М. Примаченко, 14.



График работы: понедельник – воскресенье с 09:00 до 14:30.



Вакцинация желающих будет проводиться вакциной CoronaVac, при себе обязательно нужно иметь паспорт.



Ранее в Краматорске начал работу центр массовой вакцинации населения на территории автовокзала по адресу: бульвар Машиностроителей, 28. Здесь одновременно прием осуществляют 5 бригад врачей. Центр работает ежедневно с 09:00 до 15:00.



Кроме того, после консультации с семейным врачом прививки против COVID-19 можно получить в пунктах вакцинации в восьми амбулаториях Центра первичной медико-санитарной помощи №1 и в Центре первичной медико-санитарной помощи №2.



Сегодня в центре вакцинации на автовокзале первую прививку от коронавируса получил городской голова Александр Гончаренко, он вакцинировался препаратом CoronaVac.



Из общего количества вакцинированных в Краматорске: препаратом AstraZeneca сделано 4 923 прививки, CoronaVac – 10 622, Pfizer Comirnaty –13 296, Moderna – 4 645.