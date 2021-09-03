По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 157 новых случаев коронавируса. Один пациент скончался от осложнений болезни. Всего ковидом заболели 94 084 человека. Из них 90 083 — выздоровели, а 2 481 — умер.



В отдельных районах Донетчины — 346 новых случаев коронавируса. От осложнений умерли 33 человека. Группировка «ДНР» подтверждает 57 711 заболевших COVID-19: 46 210 человек выздоровели, 4 157 — умерли.



На Донетчине подтверждено распространение штамма «Дельта» — выборочное исследование у больных в 96% дало положительный результат. Также растет число госпитализаций из-за COVID-19.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 90 новых случаев COVID-19. Всего — 28 767 случаев ковида: выздоровели — 26 674 пациентов, умерли — 1 013.



В отдельных районах Луганской области выявили 162 заболевших, 14 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» признают 9 395 случаев коронавируса: 7393 пациента выздоровели, 930 — умерли.



Политика



В МИД РФ объяснили нежелание голосовать за продление мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной тем, что деятельность наблюдателей якобы «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования» конфликта на Донбассе и является «нецелесообразной».



В Государственном департаменте США пока не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу.



Общество



Прокуратура заочно сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшему «министру госбезопасности ДНР».



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