Суд оставил Семенченко под стражей

Соломенский районный суд Киева отказал защите Семена Семенченко в удовлетворении ходатайства об изменении ему меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Семенченко Владислав Добош в комментарии «Укринформу».



«Защите отказали в изменении меры пресечения», — сказал Добош.



По словам адвоката, защита просила изменить меру пресечения Семенченко «на любую другую, не связанную с содержанием под стражей».



Также Добош добавил, что на следующей неделе в Соломенском райсуде Киева состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос продления меры пресечения Семенченко, однако его время еще неизвестно.

В конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение об изменении меры пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу.



Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.



Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.