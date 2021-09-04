В Украине за сутки зарегистрировали 2 614 новых случаев коронавируса

За пятницу, 3 сентября, в Украине выявили 2 614 новых случаев заражения коронавирусом, что на 79 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 447 пациентов, а 44 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 296 155 человек. Из этого числа выздоровели 2 212 313 пациентов, а умерли от осложнений — 53 966 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.



Вчера провели 56 850 тестирований.