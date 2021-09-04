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На Донбассе утро субботы началось с обстрела, ранен украинский военный

04 сентября 2021, 08:41

На Донбассе утро субботы началось с обстрела, ранен украинский военный

За прошлые сутки, 3 сентября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Сегодня с утра в результате обстрела ранение получил украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В пятницу боевики открывали огонь у Катериновки с применением автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра 4 сентября, зафиксирован один обстрел позиций украинских сил. В направлении Старогнатовки НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое.

Группировка «ЛНР» заявила о том, что за минувшие сутки ее позиции у Золотого-5 попали под обстрел.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 сентября 2021-го зафиксировала не менее 53 862 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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