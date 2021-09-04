Закончился курортный сезон: «ДНР» убрала блокпосты в Новоазовском районе, но не все

Группировка «ДНР» в подконтрольном ей Новоазовском районе ликвидировала четыре блокпоста, которые устанавливались на время курортного сезона. Об этом сообщил глава «администрации» района при «ДНР» Олег Моргун, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



«Сняли четыре блокпоста — в Самсоново под Безыменным, в Васильевке, Приморском, Шевченко. В связи с окончанием сезона. Дети пошли в школу, количество людей уменьшилось, соответственно смысловой нагрузки в этих постах нет», — заявил Моргун.



При этом он уточнил, что режим работы КПП на въезде в Седово остается без изменений.



По словам Моргуна, в районе Самсоново блокпост пока физически остался, но «досмотр там не проводится, и ограничения на проезд в село не действуют». В остальных точках блокпосты разобраны.

Группировка «ДНР» на летний сезон 2021 года установила правила проезда отдыхающих в подконтрольный ей курортный поселок Седово и другие поселки на Азовском море. У желающих туда попасть требовали регистрацию по месту пребывания в пансионатах или у местных предпринимателей, которые размещают туристов.



Седово и Безыменное являются единственным курортом под контролем «ДНР». Населенные пункты расположены на берегу Азовского моря.