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«ДНР» подтвердила 514 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек за сутки

04 сентября 2021, 11:37

«ДНР» подтвердила 514 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 3 сентября, выявили 514 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 248 ранее заболевших, а от осложнений умерли 40 человек.

Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 58 225 заболевших COVID-19. Из них 46 458 человек выздоровели, а умерли 4 197 человек.

Продолжают болеть 7 570 пациентов.

Также за сутки выявлено 209 заболевших пневмониями, госпитализированы 135 пациентов. Всего на лечении находится 2 620 пациентов с пневмониями, из них 935 находится на кислородной поддержке (+104 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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