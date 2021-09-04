«ДНР» подтвердила 514 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 3 сентября, выявили 514 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 248 ранее заболевших, а от осложнений умерли 40 человек.



Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 58 225 заболевших COVID-19. Из них 46 458 человек выздоровели, а умерли 4 197 человек.



Продолжают болеть 7 570 пациентов.



Также за сутки выявлено 209 заболевших пневмониями, госпитализированы 135 пациентов. Всего на лечении находится 2 620 пациентов с пневмониями, из них 935 находится на кислородной поддержке (+104 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.