«ЛНР» заявила, что на День Луганска приостановили только одно ковидное ограничение

Группировка «ЛНР» заявила, что на 11 сентября, когда будет отмечаться День города Луганска, не отменялись полностью ограничения в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба главы «ЛНР».

Там разъяснили, что указ об отмене на один день «режима повышенной готовности», который накануне подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник, касается только проведения массовых мероприятий.



«Глава ЛНР с целью проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Луганска, приостановил действие ограничения, предусматривающего запрет проведения массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек», — уверяют в пресс-службе Пасечника.

Как утверждается, все остальные антикоронавирусные ограничения продолжают действовать.