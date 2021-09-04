На Луганщине выявили 85 больных коронавирусом за сутки, один человек умер

В Луганской области за прошлые сутки COVID-19 подтвердили у 85 человек. От осложнений один пациент умер, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Лисичанске — 18, Северодонецке — 13, Старобельске — 12, Попасной — семь, Рубежном и Белокуракино — по шесть, Кременной и Сватово — по пять, Марковке, Новопскове, Станице Луганской — по четыре, Новоайдаре — один.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 83-летняя женщина с Марковщины.



За все время пандемии диагноз COVID-19 был установлен у 28 852 жителей области. Из них выздоровели — 26 727 человек, умерли — 1 014.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 19,5 (при пороговом уровне 60).