КПВВ Донбасса за неделю: Боевики не пропустили в ОРДЛО 14 человек

На текущей неделе через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе прошли более 17,5 тысяч человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



В частности, КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области, который незаконные вооруженные формирования разблокируют дважды в неделю, пересекли 832 человека и 148 транспортных средств в сторону временно оккупированных районов, одновременно 547 человек и 89 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.



Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской» на Луганщине. По даннм ГПСУ, в сравнении с предыдущей неделей пассажиропоток здесь уменьшился на 15%. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию прошли 8 454 человека, а на контролируемую территорию — 7 736 человек.



«Кроме того, российские наемники не пропустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию», — отмечается в сообщении.



В ГПСУ напомнили, что сейчас прибывающие на контролируемую Украиной территорию через КПВВ подлежат самоизоляции, обязаны установить и активировать приложение «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они направляются на обсервацию. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.



Самоизоляция прекращается в случае получения отрицательного результата теста на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.



Самоизоляцию не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации. Также пропускают без самоизоляции направляющихся на вакцинацию от коронавируса при наличии приглашения на прививку.

Все КПВВ на Донбассе с украинской стороны функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров остается заблокировано группировками «Л-ДНР».