В Краматорске открыли центральный офис Донецкой торгово-промышленной палаты

Офис Донецкой ТПП в Краматорске. Фото: Facebook Геннадий Чижиков

Центральный административный офис Донецкой торгово-промышленной палаты (ТПП) открыли в Краматорске 3 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



На открытии присутствовали президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, глава Краматорской райгосадминистрации Андрей Панков, президенты региональных ТПП, руководители предприятий, представители бизнеса.

Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Глава ТПП Украины отметил, что на Донетчине в последние годы, несмотря на все обстоятельства, активно набирает обороты предпринимательство.



«Это еще один шаг к реинтеграции Донбасса. Нам важно развивать экономику региона — одно из средств возвращения оккупированных территорий и мощный драйвер реинтеграции. Донетчина — важный регион Украины. Именно здесь сейчас бизнес требует незаурядной поддержки», — написал на свой странице в Facebook Геннадий Чижиков.

Открытие офиса Донецкой ТПП состоялось накануне Дня предпринимателя. Глава ДонОГА Павел Кириленко вручил почетные грамоты предпринимателям и коллективу Донецкой торгово-промышленной палаты за вклад в развитие экономики и предпринимательской деятельности в регионе.