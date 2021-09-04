Главком ВСУ Залужный: Хотел бы проехать на танке по Красной площади и Арбату

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Валерий Залужный признался, что хотел бы проехать на танке по символическим местам Москвы — Красной площади и Арбату. Об этом он сказал в эфире «Рандеву с Яниной Соколовой» на «5 канале».



Он обратился к украинцам и попросил верить своим Вооруженным силам.



«Чтобы верили Залужному, верили Павлюку, Шаптале. Мы — те люди, которые всю душу и сердце им [ВСУ] отдаем», — сказал он, упомянув командующего Объединенных сил Александра Павлюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.



Отвечая на вопрос от зрительницы, хотел бы он проехаться танком по Красной площади, Залужный ответил: «Пожалуй, да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник».

