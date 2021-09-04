Реакция России на Крымскую платформу: Зеленский — о задержании первого замглавы Меджлиса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал реакцией России на Крымскую платформу происходящие в оккупированном Крыму обыски и задержания крымских татар.



«Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы», — написал Зеленский в своем Twitter.



Президент подчеркнул, что все задержанные РФ должны быть освобождены.

Подконтрольные России власти Крыма начали очередную волну притеснений против представителей крымскотатарского народа. По данным Минреинтеграции Украины, за последние дни проведено пять незаконных обысков и ряд задержаний. Местонахождение двух человек — Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова — до сих пор неизвестно.



Утром 4 сентября сотрудники ФСБ России задержали первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в селе Первомайское Симферопольского района.