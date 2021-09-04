Боевики ранили военнослужащего. Он в тяжелом состоянии

С начала текущих суток, 4 сентября, на Донбассе зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил. Один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.



Боевики стреляли вблизи Старогнатовки, используя стрелковое оружие.



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое», — говорится в сообщении.



О факте нарушения со стороны боевиков украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.