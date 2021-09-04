Угольные ГП из Донбасса стали самыми убыточными во II квартале

Государственные предприятия Минэнерго получили 295 млн гривен убытков по результатам II квартала. В числе самых убыточных — преимущественно предприятия из Донбасса. Об этом следует из дайджеста ЭП.



Во II квартале убытки составили 295 млн грн, что на 1,3 млрд грн меньше по сравнению с I квартал 2021, когда ущерб составил 1,6 млрд грн.



Всего 24 энергетических государственных предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль — 146,2 млн грн. Одно предприятие вышло в «ноль».



Наибольшие убытки во II квартале получили следующие госпредприятия: Восточный горно-обогатительный комбинат — 238,6 млн грн, ГП «Первомайскуголь» — 86,7 млн грн, ГП «Шахта им. М.С. Сургая» — 82,2 млн грн, ГП «Торецуголь» — 67,5 млн грн, ОАО «Лисичанскуголь» — 47,9 млн грн.