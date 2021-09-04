В Мариуполе врачи спасают 3-летнюю девочку, которая случайно подожгла себя

В Мариуполе трехлетняя девочка получила ожоги во время игры со спичками. За ее жизнь борются врачи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донетчины.



Информацию о происшествии полиция получила от медиков, которые сообщили о госпитализации ребенка с ожогами.



«По предварительной информации, ребенок играл со спичками и поджег на себе одежду. В это время мать была у соседей, а ее сожитель спал после употребления алкогольных напитков», — говорится в сообщении.



Девочку госпитализировали в ожоговое отделение больницы.



Полицейские открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей (ст.166 УК).



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