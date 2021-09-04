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Юрист рассказал, как выехать из ОРДЛО без украинского паспорта

04 сентября 2021, 20:32

Юрист рассказал, как выехать из ОРДЛО без украинского паспорта

Жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые за все время оккупации ни разу не выезжали за пределы этой территории, могут въехать на подконтрольную правительству территорию Украины без паспорта гражданина Украины. Об этом рассказал юрист, главный специалист Правобережного киевского бюро правовой помощи Василий Романюк в эфире телеканала «Дом».

Так, въезд на подконтрольную правительству территорию может быть осуществлен по любому другому паспортному документу, среди которых, например, может быть загранпаспорт.

«Если загранпаспорта нет и нет никаких паспортных документов, которые подтверждали бы гражданство, законодательством предусмотрено, что при оформлении разрешения, которое тоже является необходимым для пересечения линии соприкосновения, вы подаете всю необходимую информацию, в том числе об отсутствии у вас какого-либо паспортного документа», — сказал Романюк.

В случае отсутствия документа, подтверждающего гражданство Украины, законодателем предусмотрена процедура въезда на территорию Украины по свидетельству о рождении. Но для того, чтобы реализовать такую процедуру, нужно получить разрешение на въезд. Процедура получения предусматривает обращение в Координационные центры. Если доступа к ним нет, то разрешение можно оформить, подав электронную заявку на специальном подразделе сайта СБУ.

«В запросе вы указываете конкретно, что у вас нет никаких паспортных документов и единственный документ, который подтверждает ваше гражданство, — это свидетельство о рождении. Соответствующая информация будет отображена в самом разрешении. Также вы указываете, на какой период въезжаете на территорию Украины — в случае, если это одноразовое разрешение, и через какие пункты вы будете въезжать и выезжать на территорию Украины», — разъяснил юрист.

Те, у кого на подконтрольной территории Украины есть родственники, могут получить многоразовое разрешение на въезд. Для этого нужно предоставить информацию о месте проживания родственников и документы, подтверждающие родственные связи.

«Если же вы являетесь гражданином другой страны либо же лицом без гражданства, то вам нужно обратиться за получением разрешения на въезд на территорию Украины, но уже как лицо, которое является не гражданином Украины, а лицом другой страны либо уже лицом без гражданства. Нужно указывать необходимые причины для въезда на территорию Украины и в принципе процедура та же самая, как вы ездите по свидетельству о рождении», — добавил Романюк.

Таким гражданам нужно отправить заявку на получение разрешения через сайт СБУ с указанием причины, срока пребывания и через какие контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) будет осуществлен въезд и выезд.

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