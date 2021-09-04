Украина выиграла еще 4 медали на Паралимпиаде

4 сентября украинская сборная завоевала на Паралимпиаде в Токио еще 4 медали — 3 серебряные и 1 бронзовую. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.



Серебряные медали взяли Игорь Цветов (бег на 200 метров, класс — T35), Марина Манжула (байдарка-одиночка, 200 метров, класс — KL1), Оксана Ботурчук (бег на 200 метров, класс — T12).



Бронзовую медаль выиграл Василий Ковальчук (пулевая стрельба, микст, малокалиберная винтовка 50 м лежа, класс — SH2).







В медальном зачете по итогу 11-го дня Паралимпиады-2020 в Токио Украина занимает 6 место, имея 98 медалей (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых).