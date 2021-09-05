«ЛНР» сообщила о 8 смертях от коронавируса за сутки

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 4 сентября, зафиксировали 8 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Кроме того, в ОРЛО выявили еще 111 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число больных — 9605 человек, летальных случаев — 949, выздоровели — 7517.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Ранее сообщалось, что группировка «ЛНР» приостановила действие антикоронавирусных ограничений в отмечаемый в этом году 11 сентября День города Луганска. Вместе с тем, последние дни в ОРЛО фиксируют рост заболевания и новые летальные случаи. Так, 3 сентября «ЛНР» сообщила о 14 смертях, 4 сентября — об 11 смертях.