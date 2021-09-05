США призвали РФ вывести свои силы из Украины и вернуть ей полный контроль над всей территорией

В посольстве Соединенных Штатов Америки призвали Российскую Федерацию вывести свои силы из Украины, вернув украинскому государству полный контроль над всеми международно-признанными границами.



Об этом сообщила пресс-служба американского дипведомства в Твиттере.



Заявление сделано в контексте 7 годовщины подписания Минских соглашений. В посольстве призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который начала на востоке Украины.

У 7 річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов’язання, вивести свої сили з , та повернути повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами. має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 5, 2021

Первые Минские соглашения — документ, подписанный 5 сентября 2014 года в Минске в здании «Президент-отеля», предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины.